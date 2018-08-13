Прием заявок на участие в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» завершится 31 августа

МОСКВА, 13 августа. / ТАСС /. В начале сентября главная премия России в сфере импортозамещеня «ПРИОРИТЕТ» вступит в завершающую фазу. С этого момента начнется подведение итогов премии и определение последних номинантов. Чтобы попасть в их число, надо успеть подать заявку на участие в премии до 31 августа этого года.

Стать участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2018» могут компании и организации любой формы собственности и организационной структуры — как крупные корпорации, так средние и малые предприятия. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

К участию в конкурсе приглашаются компании и организации, которые достигли успехов благодаря налаживанию и развитию собственного производства, разработке новых технологий, перспективным идеям и проектам, выпуску импортозамещающих продуктов, товаров и услуг.

Конкурсные мероприятия проводятся четвертый год подряд. Более 150 участников премии и их продуктов стали лауреатами «ПРИОРИТЕТА», получив дипломы в 18 номинациях. Венчающая конкурс торжественная церемония награждения, проходящая в Конгресс-центре ТПП РФ , ежегодно становится главным событием осени в области импортозамещения и в экономике страны. Награды премии «ПРИОРИТЕТ» для ее лауреатов стал эффективным маркетинговым инструментом, способствовал продвижению импортозамещающих продуктов на новые рынки и успешному позиционированию их производителей.

Организатор: КГ «Деловая Лига»

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Официальный партнер: Группа ПАО «ММК»

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