Благотворительная акция пройдет в читальне

Библиотека № 146 присоединилась к благотворительной акции «Семья помогает семье: соберем ребенка к школе». Информацию об этом сотрудники читальни разместили на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Неравнодушные посетители библиотеки могут принести все необходимое для учебы:

— Детям пригодятся новые портфели и ранцы, учебники, тетради, ручки и карандаши, кисти и краски, линейки, альбомы для рисования и черчения, — отмечается в посте.

В библиотеке акция продлится до 26 августа, затем жители района Орехово-Борисово Северное смогут донести вещи в ТЦСО «Орехово». Подробности об этом можно узнать на страницах газеты «Борисовские пруды».