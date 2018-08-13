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Благотворительная акция пройдет в читальне
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Благотворительная акция пройдет в читальне 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 55 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Библиотека № 146 присоединилась к благотворительной акции «Семья помогает семье: соберем ребенка к школе». Информацию об этом сотрудники читальни разместили на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
Неравнодушные посетители библиотеки могут принести все необходимое для учебы:
— Детям пригодятся новые портфели и ранцы, учебники, тетради, ручки и карандаши, кисти и краски, линейки, альбомы для рисования и черчения, — отмечается в посте.
В библиотеке акция продлится до 26 августа, затем жители района Орехово-Борисово Северное смогут донести вещи в ТЦСО «Орехово». Подробности об этом можно узнать на страницах газеты «Борисовские пруды».
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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