Зеленоградских предпринимателей обучат продажам и переговорам 

16 августа в 15.00 в бизнес-инкубаторе Зеленограда состоится бесплатный семинар по теме: «Продажи и переговоры».
Мероприятие пройдет по адресу: Зеленоград, улица Юности, д. 8, 4-й этаж, офис 413. Начало очной регистрации — с 14.30. Продолжительность — 2 часа (до 17.00). Организатором бесплатного семинара выступает Центр услуг для бизнеса ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Программа семинара:
— как работать с возражениями;
— как составлять эффективные скрипты;
— «холодные звонки»;
— как сделать так, чтобы клиент возвращался снова и снова;
— как продать дополнительные продукты/услуги постоянным клиентам;
— как удержать инициативу и закрыть переговоры на ваших условиях;
— как урегулировать спорные вопросы и конфликтные ситуации;
— как выходить победителем из любых переговоров;
— речевые заготовки, которые помогут клиенту купить у вас;
— приемы психологического влияния в продажах;
— проверенные фразы, проверенные техники, при помощи которых вы сможете общаться всегда и везде.
Спикером выступит бизнес-тренер, коуч «Бизнес-клуба Зеленограда» Видмант Лоскутов.
Необходима предварительная регистрация по ссылке.