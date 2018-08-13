Зеленоградских предпринимателей обучат продажам и переговорам

16 августа в 15.00 в бизнес-инкубаторе Зеленограда состоится бесплатный семинар по теме: «Продажи и переговоры».

Мероприятие пройдет по адресу: Зеленоград, улица Юности, д. 8, 4-й этаж, офис 413. Начало очной регистрации — с 14.30. Продолжительность — 2 часа (до 17.00). Организатором бесплатного семинара выступает Центр услуг для бизнеса ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Программа семинара:

— как работать с возражениями;

— как составлять эффективные скрипты;

— «холодные звонки»;

— как сделать так, чтобы клиент возвращался снова и снова;

— как продать дополнительные продукты/услуги постоянным клиентам;

— как удержать инициативу и закрыть переговоры на ваших условиях;

— как урегулировать спорные вопросы и конфликтные ситуации;

— как выходить победителем из любых переговоров;

— речевые заготовки, которые помогут клиенту купить у вас;

— приемы психологического влияния в продажах;

— проверенные фразы, проверенные техники, при помощи которых вы сможете общаться всегда и везде.

Спикером выступит бизнес-тренер, коуч «Бизнес-клуба Зеленограда» Видмант Лоскутов.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.