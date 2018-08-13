Ещё
Травников разрешил чиновникам ездить в купе бизнес-класса
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.80
$
67.90
77.25
77.65
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.85
+0.03 Золото
1200.07
+0.14 РТС
1053.91
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1390
–0.0316
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Травников разрешил чиновникам ездить в купе бизнес-класса 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирской области чиновникам разрешили приобретать железнодорожные билеты бизнес-класса — их цену компенсирует бюджет. Также им возместят стоимость услуг в залах ожидания.
Сегодня, 13 августа, постановление «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 14.10.2005 № 553» опубликовано на сайте областного правительства. Там указано, что документ подписан врио губернатора Андреем Травниковым.
Согласно прежнему тексту документа, государственным чиновникам, занимающим высшие должности, полагалась компенсация за пользование вагонами экономического класса, с четырёхместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения.
В новой редакции документа четырёхместные купе эконом-класса были заменены на двухместные, уже бизнес-класса категории «СВ». А строчка «с местами для сидения» была дополнена словами «соответствующем требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса».
Кроме того, в новом тексте постановления право на аналогичную компенсацию получили и «помощники (советники)», сопровождающие губернатора Новосибирской области в служебных командировках по России.
Как сообщил корреспонденту НГС источник в одном из областных министерств, руководитель и его помощники редко пользуются поездами для командировок. «От нас чаще всего в командировки отправляется врио министра. Я, например, летал в Москву всего несколько раз. Даже не слышал, чтобы поездами госслужащие ездили, самолётом всё же быстрее», — рассказал источник.
На поезде можно отправиться в командировку по области: например, на сайте РЖД цены на билет из Новосибирска в Барабинск в купе начинаются от 2,5 тысячи рублей. Цены на «СВ» почти вдвое выше — 4,2 тысячи рублей.
Корреспондент НГС направил запрос в правительство региона с просьбой прокомментировать решение, принятое Андреем Травниковым. На момент публикации материала пресс-служба правительства не предоставила ответ на запрос.
В апреле врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников попросил сотрудников областного правительства отложить свои летние отпуска на осень или зиму. Травников связал это с необходимость работать над поручениями президента Владимира Путина по строительству в Академгородке синхротрона.
ngs.ru: последние новости
«С синей башкой и борзая»: сибирячка требовала от бывшего начальника зарплату, но получила угрозы Суд отказался выселять новосибирца из комнатки площадью 6,5 квадратных метра Бизнесмены за свой счёт поменяли киоски в парке. Теперь их надо отдать администрации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал покупать валюту64
Черная дыра: будут ли завтра пенсии203
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Почему никто не будет спасать рубль166
Раскрыта судьба банковских счетов россиян50
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика Ближний Восток
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение