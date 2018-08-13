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Магнитогорцы наказали недобросовестную московскую компанию
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Магнитогорцы наказали недобросовестную московскую компанию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области включило в российский реестр недобросовестных поставщиков московское ООО «Стимул», его генерального директора и учредителей за ненадлежащее исполнение контракта на поставку спецодежды для магнитогорского МП «Горторг», — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.
Согласно заключенному в феврале 2018 года по результатам проведенного аукциона с начальной ценой в 1,6 миллиона рублей контракта, столичная компания должна была поставить в город металлургов спецодежду. Однако в период исполнения контракта ООО «Стимул» сначала поставило предприятию спецодежду не в полном объеме — без требующихся заказчику 150 костюмов повара и одного костюма сварщика, а затем победитель аукциона вообще перестал поставлять одежду и отвечать на письма МП «Горторг». В связи с этим заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обращении в УФАС.
По результатам рассмотрения жалобы Челябинское УФАС России приняло решение о включении сведений, представленных МП «Горторг» в отношении ООО «Стимул», в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь столичная компания два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.
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