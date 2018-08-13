К 2023 году в Латинской Америке прогнозируется удвоение числа подписчиков SVOD-сервисов

Число SVOD-подписчиков в Латинской Америке, согласно прогнозам Digital TV Research, в интервале с 2017 по 2023 годы вырастет более чем в два раза.

Отчет предполагает, что база подписчиков сервисов видео по запросу в 19 странах вырастет с 21,14 млн в конце 2017 года до 48,24 млн к 2023 году.

«К 2023 году 28,4% домохозяйств в регионе будут платить за SVOD пакеты, тогда как на конец 2017 года этот показатель составлял 13,2%», — говорит Саймон Мюррей, главный аналитик Digital TV Research.

Мексика в 2019 году станет лидером сегмента SVOD. Бразилия, крупнейшая по численности населения страна в регионе, займет 27%.

К 2023 году, Пуэрто-Рико и Мексика предположительно будут иметь наиболее высокие показатели проникновения SVOD, 53,5% и 51,8% соответственно. «Только в этих двух странах в регионе работает Amazon », — комментирует Мюррей.

Netflix , по прогнозам, останется крупнейшей пан-региональной SVOD платформой «с отрывом от остальных», с ожидаемыми в 2023 году 23,99 млн платных подписчиков — что составляет половину от их общего числа в регионе.

Ожидается, что совокупно Netflix, Amazon Prime Video, Blim, Movistar Play, Claro Video, Crackle и HBO охватят к 2023 году 91% платных SVOD— подписчиков в регионе.

Общие ОТТ доходы от кино и ТВ вырастут с $2.47 млрд в 2017 году до $6,43 млрд в 2023 году, при этом 83% будет приходиться на 5 крупнейших стран. SVOD останется самым значимым источником дохода в ОТТ сегменте, с выручкой к 2023 году на уровне $4,42 млрд

ИСТОЧНИК: Digital TV Europe