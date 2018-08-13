Приставы остановили возведение шести домов на берегу Байкала

На побережье озера Байкал в поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области судебные приставы остановили возведение объектов капитального строительства. Об этом в понедельник сказано в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

Как отмечается, прокурор Иркутского района обратился с иском в суд к собственникам объектов, которые возводятся в центре Листвянки на улице Горького, о признании построек самовольными и необходимости их сноса.

«Прокурор ходатайствовал о запрете возведения зданий на одном земельном участке. Данное ходатайство было удовлетворено Иркутским районным судом», — отмечается в материалах ФСПП.

Решение суда приставами было исполнено путем обесточивания объектов капитального строительства. Возведение шести многоэтажных зданий тем самым было приостановлено.

На данным момент Иркутский районный суд рассматривает семь исков о признании незаконными ранее выданных разрешений на строительство объектов в Листвянке и их сносе.

«По всем искам приняты обеспечительные меры, направленные на запрет строительства и осуществления действий по государственной регистрации прав», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, указывается, что по материалам прокурорской проверки, которая была проведена в апреле 2018-го и выявила нарушения градостроительных норм и законодательства об охране озера Байкал, было возбуждено уголовное дело в отношении главы города Листвянка.

Напомним, год назад Владимир Путин принял участие в совещании по развитию озера Байкал, в ходе которого пообещал решить проблему загрязнения уникального водоема.

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