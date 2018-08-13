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Приставы остановили возведение шести домов на берегу Байкала
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Приставы остановили возведение шести домов на берегу Байкала 

Мир24 1 час назад
На побережье озера Байкал в поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области судебные приставы остановили возведение объектов капитального строительства. Об этом в понедельник сказано в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.
Как отмечается, прокурор Иркутского района обратился с иском в суд к собственникам объектов, которые возводятся в центре Листвянки на улице Горького, о признании построек самовольными и необходимости их сноса.
«Прокурор ходатайствовал о запрете возведения зданий на одном земельном участке. Данное ходатайство было удовлетворено Иркутским районным судом», — отмечается в материалах ФСПП.
Решение суда приставами было исполнено путем обесточивания объектов капитального строительства. Возведение шести многоэтажных зданий тем самым было приостановлено.
На данным момент Иркутский районный суд рассматривает семь исков о признании незаконными ранее выданных разрешений на строительство объектов в Листвянке и их сносе.
«По всем искам приняты обеспечительные меры, направленные на запрет строительства и осуществления действий по государственной регистрации прав», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, указывается, что по материалам прокурорской проверки, которая была проведена в апреле 2018-го и выявила нарушения градостроительных норм и законодательства об охране озера Байкал, было возбуждено уголовное дело в отношении главы города Листвянка.
Напомним, год назад Владимир Путин принял участие в совещании по развитию озера Байкал, в ходе которого пообещал решить проблему загрязнения уникального водоема.
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