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OMD Media Direction продолжит продолжит обслуживать STADA
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OMD Media Direction продолжит продолжит обслуживать STADA 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
OMD Media Direction является стратегическим партнером международной фармацевтической компании STADA с 2016 года. В этом году агентство вновь стало победителем в тендере по выбору медиаподрядчика для фармкомпании.
Контракт заключен на 2 года и включает в себя услуги по планированию и закупкам в оффлайн и онлайн медиа.
Любовь Сиземова, Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу АО «Нижфарм» (группа компаний STADA):
«Агентство продемонстрировало отличный уровень профессионализма как в закупке, так и в подходе к планированию. Надеемся на плодотворное сотрудничество!».
Олег Азарьев, Генеральный директор OMD Media Direction:
«Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами — бесспорный приоритет OMD Media Direction. И мы рады, что смогли вновь доказать STADA свою готовность реализовать проекты любой сложности на высочайшем уровне. Выражаем благодарность STADA за доверие и высокую оценку нашей работы».
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