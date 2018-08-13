OMD Media Direction продолжит продолжит обслуживать STADA

OMD Media Direction является стратегическим партнером международной фармацевтической компании STADA с 2016 года. В этом году агентство вновь стало победителем в тендере по выбору медиаподрядчика для фармкомпании.

Контракт заключен на 2 года и включает в себя услуги по планированию и закупкам в оффлайн и онлайн медиа.

Любовь Сиземова, Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу АО «Нижфарм» (группа компаний STADA):

«Агентство продемонстрировало отличный уровень профессионализма как в закупке, так и в подходе к планированию. Надеемся на плодотворное сотрудничество!».

Олег Азарьев, Генеральный директор OMD Media Direction:

«Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами — бесспорный приоритет OMD Media Direction. И мы рады, что смогли вновь доказать STADA свою готовность реализовать проекты любой сложности на высочайшем уровне. Выражаем благодарность STADA за доверие и высокую оценку нашей работы».