Жители Московской области оставили около 177 тысяч предложений на портале «Добродел»

На портале «Добродел» завершился сбор предложений по включению дорог в программу ремонта и благоустройства на 2019 год. В опросе приняли участие 28,6 тысяч жителей, которые оставили около 177 тысяч предложений.

Сбор предложений за ремонт и благоустройство автодорог на 2019 год проходил с июня по 31 июля. Это первый этап в формировании программы ремонта на следующий год. Вторым этапом станет голосование по ремонту дорог.

«На портале было представлено более 35,8 тысяч дорог, по которым оставлено свыше 176,9 тысяч предложений и комментариев, — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков . — Самыми активными оказались жители муниципалитетов за пределами ЦКАД. Так, по дорогам Павловского Посада оставлено 28,9 тысяч предложений, жители Клина направили 12,8 тысяч предложений и комментариев. По дорогам Шатуры и Зарайска поступило 9,7 и 7,6 тысяч предложений соответственно. Меньше всего предложений поступило из городских округов Протвино, Серпухов и Дзержинский. Наиболее популярными категориями стали: ремонт дорог, где оставлено 40,8 тысяч предложений, перевод дороги в асфальтобетонную — 23,4 тысячи, строительство тротуаров — 10,3 тысяч, установка освещения — 8 тысяч предложений».

В настоящее время специалисты приступили к анализу всех предложений и комментариев. После обследования, участки, набравшие максимальную поддержку и не требующие проведения капитальных работ, будут выставлены на голосование по ремонту дорог. Дороги-лидеры по итогам голосования включат в программу ремонта на 2019 год.

Предложения по переводу дороги из грунтовой в асфальтобетонную, строительству тротуаров, установке освещения и автопавильонов, ликвидации пробок, организации пешеходных переходов и парковок, будут учтены при формировании соответствующих производственных программ на 2019 год.