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Для самарцев, перешедших на прямые договоры с «ПТС», организованы телефоны «горячей линии»
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Для самарцев, перешедших на прямые договоры с «ПТС», организованы телефоны «горячей линии» 

Волга Ньюс 1 час назад
Это касается самарцев, проживающих в Октябрьском, Кировском, Советском, Ленинском, Железнодорожном районах, сообщает горадминистрация.
По информации АО «ПТС», в связи с переходным периодом, связанным с формированием информационной базы о жилом фонде и проживающих гражданах, необходимой для расчета потребленных энергоресурсов, произошла задержка в выставлении квитанций.
Так, в августе 2018 г. жильцам домов, которые перешли на прямой расчет с ресурсниками, были выставлены квитанции за отопление и горячее водоснабжение сразу за четыре месяца. Принимая во внимание, что жители не получали квитанции за период с апреля по июль и, как следствие, не могли оплачивать предоставленные услуги своевременно, этим гражданам предоставляется рассрочка на оплату на четыре месяца.
При возникновении вопросов по начислению оплаты жители могут воспользоваться любым из каналов обратной связи:
Единый контакт-центр для физических лиц по телефону +7 (846) 957-84-00;
личный кабинет клиента (персональные логин и пароль указаны в Вашем платежном документе);
сайт компании https://samara.esplus.ru.
Можно обратиться в ближайший офис обслуживания компании:
Самара, ул. Л. Толстого, 134;
Самара, ул. Демократическая, 37;
Самара, пр-т Кирова, 179.
Кроме того, для самарцев, у которых возникли вопросы по оплате услуг, или были выявлены неточности в квитанциях, в районных администрациях созданы специальные комиссии. Специалисты готовы помочь разобраться в каждой конкретной ситуации.
Телефоны «горячей линии» в районах:
Ленинский район — 339-27-60;
Октябрьский район — 335-45-17;
Железнодорожный район — 339-01-53;
Советский район — 262-46-22;
Кировский район — 995-19-21.
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