Минтранс Нижегородской области сорвал сроки перечисления средств на содержание дорог

Прокуратура внесла представление в адрес министра транспорта региона Вадима Власова по факту выявленного нарушения бюджетного законодательства. Как выяснилось в ходе проведенной проверки, на счет администрации города не были

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своевременно перечислены субсидии. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Речь идет о сумме в 182 млн рублей на содержание улично-дорожной сети. Между министерством и администрацией Нижнего Новгорода было заключено соглашение о предоставлении данной субсидии. Они должны были поступить в городскую казну в течение десяти дней с момента подачи соответствующих документов.

Как уточнили в прокуратуре, документы были предоставлены в июне, однако, минтранс в установленный соглашением срок средства не перечислил. Только после вмешательства прокуратуры они были переведены на лицевой счет администрации города.

Напомним, прокуратура заинтересовалась состоянием перехода на площади Лядова.