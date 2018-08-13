Гора возможностей: Машук встречает участников форума

Форум будет работать до 24 августа, его участниками станут около двух тысяч представителей молодежи Северного Кавказа и других регионов России и стран зарубежья. Среди них волонтеры, кураторы добровольческих клубов, приверженцы здорового образа жизни, блогеры, журналисты, молодые ученые и предприниматели, члены молодежных парламентов, лидеры некоммерческих объединений.

Первая смена форума посвящена добровольчеству, главной темой второй станет гражданское общество. На суд жюри будут представлены около 800 проектов по шести направлениям: патриотизм и ЗОЖ, информационная среда, волонтерство, карьера, бизнес, творчество.

Общий грантовый фонд форума составляет 83,8 миллиона рублей. В отличие от предыдущих конкурсов, в этом году суммы грантов не фиксированы и будут определяться исходя из требований проекта соискателя в пределах 300 тысяч рублей. Некоммерческие организации могут претендовать на суммы до 2,5 миллиона рублей.

Помимо публичной защиты проектов, в программе форума запланированы мастер-классы, семинары, лекции и встречи с известными людьми. А в редкие свободные минуты участников слета ждут танцы, песни под гитару, общение со сверстниками из других регионов и прочие радости жизни на свежем воздухе.