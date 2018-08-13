Избирательные участки столицы Урала оборудуют камерами за 14 миллионов

На оборудование избирательных участков уральской столицы видеонаблюдением потратят 14 миллионов рублей из резервного фонда губернатора Свердловской области. Об этом «Уралинформбюро» сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров.

По его словам, установкой камер к выборам 9 сентября будет заниматься Ростелеком . Компания также примет решение, где будет установлено видеонаблюдение.

Ранее стало известно, что из резервного фонда кабмина выделено 74,1 миллиона рублей на организацию видеонаблюдения и онлайн-трансляции дополнительных выборов в Госдуму РФ седьмого созыва.

9 сентября жители уральской столицы будут выбирать депутатов в городскую думу.