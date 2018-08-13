Штрафов почти на 400 тыс. рублей выписали вологодским кондитерам

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Вологодской области за полгода исследовали более 1200 образцов кондитерских и хлебобулочных изделий. Их проверили по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. По словам санитарных врачей, качество большинства товаров оказалось удовлетворительным.

Найдены экспертами и нарушения. Чаще всего это отсутствие маркировки или неполная информация в ней, продажа товаров с истекшим сроком годности, неверные условия хранения. Все товары, продаваемые с нарушениями, сняты с реализации. Ответственные лица получили штрафы на общую сумму порядка 400 тыс. рублей.

Санитарные врачи обращают внимание вологжан на продукцию, которую продают через социальные сети. Как правило, такие товары изготавливают в домашних условиях, без соответствующих разрешений и проверок условий. В итоге потребитель может приобрести опасный для здоровья торт или пирожное.