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Штрафов почти на 400 тыс. рублей выписали вологодским кондитерам
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Штрафов почти на 400 тыс. рублей выписали вологодским кондитерам 

Вологда.рф 39 минут назад
Фото: Вологда.рф
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Вологодской области за полгода исследовали более 1200 образцов кондитерских и хлебобулочных изделий. Их проверили по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. По словам санитарных врачей, качество большинства товаров оказалось удовлетворительным.
Найдены экспертами и нарушения. Чаще всего это отсутствие маркировки или неполная информация в ней, продажа товаров с истекшим сроком годности, неверные условия хранения. Все товары, продаваемые с нарушениями, сняты с реализации. Ответственные лица получили штрафы на общую сумму порядка 400 тыс. рублей.
Санитарные врачи обращают внимание вологжан на продукцию, которую продают через социальные сети. Как правило, такие товары изготавливают в домашних условиях, без соответствующих разрешений и проверок условий. В итоге потребитель может приобрести опасный для здоровья торт или пирожное.
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