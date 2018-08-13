Tesla начинает набор персонала для Гигафабрики в Шанхае

Всего через несколько недель после объявлении о создании новой Гигафабрики (Gigafactory) в Шанхае, Китай, американская компания приступила к подбору будущих сотрудников.

Объявления о вакансиях на веб-сайте Tesla показывают, что производитель в ближайшем будущем планирует нанять как минимум 14 специалистов, включая архитектора и старшего финансового менеджера. CNBC сообщает, что большинство должностей являются руководящими и требуют, по крайней мере, шестилетнего опыта.

Несмотря на то, что Tesla стремится привлечь местные таланты, еще предстоит выяснить, как скоро сотрудники действительно смогут работать на новом объекте. Ранее исполнительный директор Tesla Илон Маск рассказал, то на строительство завода потребуется примерно 2 миллиарда долларов и финансирование поступит от местных кредитов.

Текущий план компании направлен на то, чтобы начать производство первых автомобилей на площадке примерно через два года (после начала строительства). К тому времени, как Gigafactory будет завершена, он может выпускать до 500 000 автомобилей в год.