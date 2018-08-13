РЖД: уголь опережает все прогнозы

По его словам, за семь месяцев 2018 года погрузка угля увеличилась на 4,9% и это выше того прогноза, который планировался.

«Уголь прежде всего идет на экспорт, и мы прогнозируем, что такая ситуация в будущем сохранится, — полагает Алексей Шило . — Сейчас на угольных складах хранится до 7 млн тонн груза, и учитывая, что мы грузим примерно миллион тонн в сутки, производители топлива опережают график на неделю».