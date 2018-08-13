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РЖД: уголь опережает все прогнозы
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РЖД: уголь опережает все прогнозы 

РЖД-Партнер 41 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, за семь месяцев 2018 года погрузка угля увеличилась на 4,9% и это выше того прогноза, который планировался.
«Уголь прежде всего идет на экспорт, и мы прогнозируем, что такая ситуация в будущем сохранится, — полагает Алексей Шило. — Сейчас на угольных складах хранится до 7 млн тонн груза, и учитывая, что мы грузим примерно миллион тонн в сутки, производители топлива опережают график на неделю».
Угольщики работают по своим производственным планам, дожидаясь благоприятных условий для вывоза со стороны ОАО «РЖД», когда будут сняты инфраструктурные ограничения из-за ремонтов и активного пассажирского движения. Пик перевозок угля придется на октябрь-ноябрь.
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