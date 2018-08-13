Единый сельскохозяйственный налог в Подмосковье могут обнулить

МОСКВА, 13 августа. / ТАСС /. Московская областная дума на внеочередном заседании 16 августа рассмотрит законопроект, устанавливающий нулевую ставку Единого сельскохозяйственного налога для предприятий региона. Об этом в понедельник сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

"На внеочередном заседании депутаты рассмотрят установку Единого сельскохозяйственного налога на уровне 0%", — процитировали Брынцалова в пресс-службе Мособлдумы в понедельник.

По его словам, нулевая ставка повысит рентабельность и количество предприятий сельхозназначения в регионе. Так, в среднем прибыльность компаний АПК в Подмосковье, платящих этот налог, составляет 4,3%. По некоторым видам деятельности, например, растениеводству в сочетании с животноводством, она бывает даже отрицательной: от минус 5,4% до 2,6%. При этом пока в Московской области действует общефедеральная ставка Единого сельскохозяйственного налога — 6%.

Брынцалов напомнил, что право самостоятельно устанавливать Единый сельскохозяйственный налог регионы получили в 2018 году.