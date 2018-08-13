Мособлдума установит нулевую налоговую ставку для сельхозпроизводителей

16 августа на внеочередном заседании Московской областной думы депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий нулевую ставку по налогу для сельхозпроизводителей региона. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В 2015 году Московская областная дума обратилась с инициативой в Госдуму передать регионам право самостоятельно устанавливать Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). В 2018 году соответствующие изменения было внесены в федеральное законодательство.

«До нашего обращения ЕСХН был установлен на уровне 6%. Для некоторых производителей это могло быть сдерживающим фактором развития», — прокомментировал Игорь Брынцалов

Как заявил спикер Мособлдумы, на внеочередном заседании депутаты рассмотрят установку Единого сельскохозяйственного налога на уровне 0%.

«Такая мера связана с тем, что рентабельность компаний, которые могут воспользоваться ЕСХН, в Московской области составляет 4,3%, а по некоторым видам деятельности — например, растениеводству в сочетании с животноводством — от -5,4% до 2,6%. Развитие сельского хозяйства — один из приоритетов в работе правительства области и Московской областной думы», — сообщил председатель Московской областной думы.

Игорь Брынцалов добавил, что после установления нулевой ставки, рентабельность и количество предприятий сельскохозяйственного назначения может существенно вырасти.