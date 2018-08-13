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Мособлдума установит нулевую налоговую ставку для сельхозпроизводителей
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Мособлдума установит нулевую налоговую ставку для сельхозпроизводителей 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
16 августа на внеочередном заседании Московской областной думы депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий нулевую ставку по налогу для сельхозпроизводителей региона. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В 2015 году Московская областная дума обратилась с инициативой в Госдуму передать регионам право самостоятельно устанавливать Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). В 2018 году соответствующие изменения было внесены в федеральное законодательство.
«До нашего обращения ЕСХН был установлен на уровне 6%. Для некоторых производителей это могло быть сдерживающим фактором развития», — прокомментировал Игорь Брынцалов.
Как заявил спикер Мособлдумы, на внеочередном заседании депутаты рассмотрят установку Единого сельскохозяйственного налога на уровне 0%.
«Такая мера связана с тем, что рентабельность компаний, которые могут воспользоваться ЕСХН, в Московской области составляет 4,3%, а по некоторым видам деятельности — например, растениеводству в сочетании с животноводством — от -5,4% до 2,6%. Развитие сельского хозяйства — один из приоритетов в работе правительства области и Московской областной думы», — сообщил председатель Московской областной думы.
Игорь Брынцалов добавил, что после установления нулевой ставки, рентабельность и количество предприятий сельскохозяйственного назначения может существенно вырасти.
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