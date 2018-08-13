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Долю участия в компании можно узнать разными путями
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Долю участия в компании можно узнать разными путями 

Время бухгалтера 1 час назад
В НК РФ есть указания, как узнать долю прямого или косвенного участия лица в компании. Закон дозволяет сделать это даже несколькими способами.
Косвенное же участие лица и степень такого вмешательства, а также доли прямого участия «дочек» этого лица в фирме специалисты Минфина рекомендуют определять одним и тем же способом. При этом метод может быть любым из приведенных в ст. 105.2 НК РФ.
Финансисты также напомнили, что, вычисляя чью-то долю участия в фирме, стоит обратить внимание и на обстоятельства, дополняющие известную информацию. Пункт 7 ст. 105.2 НК РФ предписывает учитывать их, обратившись в суд.
ПИСЬМО Минфина РФ от 01.08.2018 № 03-12-11/1/54213
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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