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Объем экспорта Ярославской области за первое полугодие вырос на две трети
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Объем экспорта Ярославской области за первое полугодие вырос на две трети 

ТАСС 1 час назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Объем экспорта Ярославской области за первое полугодие 2018 года вырос более чем на 66%. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"За первое полугодие объем экспорта Ярославской области составил $580 млн, что на 66,26% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, основными торговыми партнерами региона являются Китай, Белоруссия, Польша, Казахстан, Франция, Венгрия, Финляндия, Словакия и Сербия. Всего ярославские предприятия экспортируют продукцию в 106 стран.
По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, особым спросом у зарубежных партнеров пользуется продукция химической промышленности и машиностроения. Также востребованы оборудование, транспортные средства, топливо, древесина, продукция деревообработки, бумага и картон, мебель, лакокрасочная продукция.
"Рост показателей в том числе происходит благодаря деятельности Центра экспорта, который работает в регионе уже больше года. Именно за этот период выросло и количество компаний-экспортеров, и экспортная выручка показала стремительную динамику", — приводит пресс-служба слова Авдеева.
В феврале 2017 года в Ярославской области был создан региональный Центр экспорта.
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