Объем экспорта Ярославской области за первое полугодие вырос на две трети

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 августа. / ТАСС /. Объем экспорта Ярославской области за первое полугодие 2018 года вырос более чем на 66%. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"За первое полугодие объем экспорта Ярославской области составил $580 млн, что на 66,26% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, основными торговыми партнерами региона являются Китай, Белоруссия, Польша, Казахстан, Франция, Венгрия, Финляндия, Словакия и Сербия. Всего ярославские предприятия экспортируют продукцию в 106 стран.

По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, особым спросом у зарубежных партнеров пользуется продукция химической промышленности и машиностроения. Также востребованы оборудование, транспортные средства, топливо, древесина, продукция деревообработки, бумага и картон, мебель, лакокрасочная продукция.

"Рост показателей в том числе происходит благодаря деятельности Центра экспорта, который работает в регионе уже больше года. Именно за этот период выросло и количество компаний-экспортеров, и экспортная выручка показала стремительную динамику", — приводит пресс-служба слова Авдеева.

В феврале 2017 года в Ярославской области был создан региональный Центр экспорта.