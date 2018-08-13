Более половины жилых домов Нижнего Новгорода получили паспорта готовности к зиме

Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры, по состоянию на 13 августа из 7 755 многоквартирных домов с центральным отоплением на 6 875 домах выполнены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления. Это составляет 89% от всего жилищного фонда.

Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования подготовлены на 96%, культуры — на 82%, спорта — на 79%.

В государственную жилищную инспекцию Нижегородской области на согласование направлено 5 371 паспорт готовности МКД к осенне-зимнему периоду, что составляет 55% от общего количества (9 800).

Теплоснабжающие организации заканчивают испытания подведомственных сетей на прочность и плотность. Объем выполненных работ составляет 85% от намеченного плана.

Из 250 котельных профилактический ремонт завершен на 198 котельных (79%).