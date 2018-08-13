«А не потерялась ли частица „не“ в слове „профессионал“ в строительной отрасли Кубани?»

«Казалось бы, строительство и контроль за ним далеко не та сфера деятельности, где может быть допущено халатное отношение. Но как показывает практика, одни строят без выдачи разрешений, с нарушениями СНиП и ПЗЗ. Вторые сносят как умеют. А третьи выносят решения, не утруждая себя грамотным анализом ситуации и применением норм права.

Вот свежий пример из кубанской судебной практики Краснодара.

»Собственник. Строю как умею». На дачном домике собственник решает построить третий, так называемый мансардный этаж, но пригодный для проживания. Успевает возвести только фронтонную часть и получает иск о сносе этого этажа от бдительной администрации. «Администрация. Снести так, не знаю как». При чем в иске так и звучит: «снести самовольно возведенный третий этаж объекта капитального строительства». Чтобы не углубляться в экспертную терминологию, скажу проще, что никакого третьего этажа нет, а есть только составные элементы конструкции кровли. Соответственно ставить вопрос о сносе того, чего нет, даже юридически неграмотно. Надежда на грамотный суд…

В ходе рассмотрения дела собственник говорит о том, что все понял, учел и готов не возводить жилой этаж, а сделать перекрытие в виде двускатной крыши в соответствии с требованиями закона и просит истца уточнить, до каких границ произвести снос конструкций, чтоб исполнить решение суда — требования администрации.

«Суд. Как просили, так и обяжем». Прикубанский районный суд в одно судебное заседание именно в такой грубой формулировке, как заявлено в иске, и выносит решение. В апелляционной инстанции Краснодарский краевой суд, как мне показалось — не вдаваясь в подробности, оставляет решение в силе.

Далее ответчик обращается в суд с заявлением о разъяснении решения суда и просит указать, что именно сносить — указать, где граница третьего этажа и кровли, каким образом произвести снос третьего этажа, не затрагивая кровли. Судья за пару минут выносит еще более гениальное определение, в котором разъясняет, что снести необходимо все, что выше перекрытия второго этажа.

Таким образом, суд фактически лишил собственника крыши над головой, так как любую конструкцию кровли возможно надстроить только выше перекрытия второго этажа.

Данный пример характеризует весь круговорот с незаконным строительством в Краснодарском крае. Самое плачевное заключается в том, что на всех уровнях строительства стоят профессионалы (исключение — частное строительство собственными силами, как в данном примере).

Застройщик — профессиональный строитель. Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края весь состоит из профессионалов этой отрасли. Судьи — высшая инстанция профессионалов в любой отрасли права.

Остается вопрос: а не потерялась ли частица НЕ у слова «профессионал», если по всей стране наблюдается картина с незаконным небезопасным строительством, которое носит массовый характер?»