Пять километров дороги за 360 миллионов. На что Симферополь тратит деньги из Фонда президента

Угловое — Фурмановка

Служба автомобильных дорог Крыма разместила лот суммой 39,8 млн рублей. За эти средства планируется отремонтировать участок Угловое — Фурмановка.

Источником финансирования указан бюджет Крыма, а общая протяженность дорог, подлежащих ремонту, составила 4,2 км. Срок выполнения работ — 20 декабря 2018 года.

Трудовое — Крайнее

Еще один лот от службы автомобильных дорог Крыма составляет 56,9 млн рублей. Ремонт планируется на участке Трудовое — Крайнее.

Источником финансирования утакже казан бюджет Крыма. Общая протяженность дорог, подлежащих ремонту, согласно документации, составила 6,5 км. Срок выполнения работ аналогичен предыдущему запросу — 20 декабря 2018 года.

Симферополь — Евпатория

За 119,5 млн служба автомобильных дорог Крыма планирует отремонтировать дорогу на участке от Симферополя до Евпатории. Источник финансирования — бюджет республики.

Общая протяженность дороги, которую планируется отремонтировать, составляет 13,2 км. Срок выполнения работ — 20 декабря 2018 года.

360,7 миллиона на 4,8 км Управление капитального строительства администрации города Симферополя разместило на портале лот на проведение ремонта автомобильной дороги по улице Авиационной, проспекте Кирова, улиц Маршала Жукова и Маяковского. Стоимость работ оценивается в 360,7 млн рублей. Средства на ремонт будут выделены из резервного фонда президента Российской Федерации.

Общая протяженность подлежащих ремонту дорог — 4,8 км. Срок выполнения работ — 20 декабря 2018 года.

Очистные сооружения

Администрация Первомайского сельского поселения Крыма разместила на портале государственных закупок лот на сумму 144,8 млн рублей. Цель контракта — реконструкция очистных сооружений.

Источником финансирования на 95% указан бюджет Крыма и на 5% муниципальный бюджет. На выделенные средства планируется построить комплекс сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 300 кубометров в сутки.

А что на самом деле?

Крымский общественник Александр Талипов считает, что стоимость закупок, размещенных службой автомобильных дорог Крыма и управлением капитального строительства администрации города Симферополя, полностью соответствует действительности.

«Суммы, заявленные в закупках вполне реальны, они соответствуют объективной действительности, потому как речь идет не о ремонте, а о реконструкции, в рамках которой будут возможны различные улучшения. Усиление основы, дополнительная разметка, отбойники. Что же касается разницы в цене между улицами города Симферополя и другими указанными дорогами, то городская дорожная сеть значительно сложней реконструируется, потому что там есть коммуникации, организация дорожного движения, безопасность и другие особенности работы. Поэтому стоимость данных работ вполне соответствует сегодняшним расценкам», — считает Талипов.