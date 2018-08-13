В Курске состоялся пикет против нелегального игорного бизнеса

В нашем регионе ведётся борьба с азартными играми с 2009 года

13 августа в России прошли акции в поддержку закона, ужесточающего ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. Его автором стал депутат Горсобрания Дмитрий Гулиев, сообщает ИА «Секунда».

Дата была выбрана не случайно. 13 августа — День памяти Скотта Стивенса , примерного семьянина и отца троих детей, который покончил жизнь самоубийством, когда попал в долговую яму из-за игровой зависимости.

В нашем регионе борьба с нелегальным игорным бизнесом началась в 2009 году. Стоит отметить, что наказание за организацию такого бизнеса, как правило, относится к категории небольшой тяжести, при этом срок давности составляет 2 года с момента совершения преступления.

Как сообщил Дмитрий Гулиев «Секунде», 99% обычных людей не подозревают, что проблема остается актуальной и разрушает общество изнутри. Именно для этого проводятся подобные акции.