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В Курске состоялся пикет против нелегального игорного бизнеса
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В Курске состоялся пикет против нелегального игорного бизнеса 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В нашем регионе ведётся борьба с азартными играми с 2009 года
13 августа в России прошли акции в поддержку закона, ужесточающего ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. Его автором стал депутат Горсобрания Дмитрий Гулиев, сообщает ИА «Секунда».
Дата была выбрана не случайно. 13 августа — День памяти Скотта Стивенса, примерного семьянина и отца троих детей, который покончил жизнь самоубийством, когда попал в долговую яму из-за игровой зависимости.
В нашем регионе борьба с нелегальным игорным бизнесом началась в 2009 году. Стоит отметить, что наказание за организацию такого бизнеса, как правило, относится к категории небольшой тяжести, при этом срок давности составляет 2 года с момента совершения преступления.
Как сообщил Дмитрий Гулиев «Секунде», 99% обычных людей не подозревают, что проблема остается актуальной и разрушает общество изнутри. Именно для этого проводятся подобные акции.
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