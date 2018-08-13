Договор пожизненной ренты для пенсионеров. Как это работает в Москве

Истории об одиноких москвичах-пенсионерах: обманутых, исчезнувших, погибших просто потому, что были собственниками дорогой столичной недвижимости, Марина Мартиросьян всегда слушала с ужасом. С мужем рассталась, детей и внуков нет. Стала бояться за свою жизнь.

"Вокруг меня, не скрою, вились такие мальчики. Потом, как оказалось, аферисты", — рассказывает она.

И тогда она приняла решение передать свое жилье в собственность города, заключить так называемый договор пожизненной ренты, передает "ТВ Центр" . Теперь, продолжая жить в своей квартире, она каждый месяц получает дополнительно к пенсии порядка тридцати тысяч рублей.

"Заключив договор с «Моссоцгарантией», имеют право на выплаты ежемесячные компенсационные, которые составляют в зависимости от стоимости жилья и возраста человека, который заключил договор. Вообще это, как правило, два прожиточных минимума, на сегодняшний день это более тридцати двух тысяч. Эта сумма постоянно индексируется", — говорит генеральный директор ГУП «Моссоцгарантия» Наталья Бухтоярова.

Как правило, все, подписывающие договор, получают еще и единовременную помощь — 3% от стоимости жилья. Коммунальные платежи тоже берёт на себя город. Марина Львовна рассказывает: сейчас может позволить себе многое — покупать понравившуюся одежду, необходимые лекарства, путешествовать.

"Покупаю все, что я хочу. Но хочу-то я уже не много, конечно. Книги я покупаю, какие мне хочется, выписываю я журналы, газеты. Я каждый год теперь езжу на теплоходе, а это очень большие деньги. Никогда я не думала, что в старости буду так жить хорошо", — говорит пенсионерка.

Зоя Терентьева шесть лет назад свою небольшую квартиру с тринадцатиметровой комнатой передала в собственность города. А сама переехала в социальный дом в районе Марьино. Территория охраняемая, благоустроенная. И квартира оказалась гораздо лучше, чем была.

Помогают и с переездом, и с ремонтом. Могут предоставить холодильник, телевизор, стиральную машинку. Коммунальные платежи — за счет города. Поликлиника в двух шагах. Впрочем, врач сам приходит сюда три раза в неделю.

"А на кого я должна была там надеяться?! Здесь есть на кого надеяться. Здесь все время я под присмотром. Как чувствуешь, как то, как се, и кровь, и давление померяют", — говорит Зоя Александровна.

Для полного счастья, говорит Зоя Александровна, не хватает только социальной столовой — не многие могут готовить себе сами. А скучать здесь не приходится. Есть и компьютерный класс, и тренажеры, и возможность заниматься рукоделием. Они ставят спектакли, снимают видеоклипы.

"Многие из них подчеркивают, что здесь, в доме, они живут более насыщенной жизнью, чем могли позволить себе, проживая в обычном доме, ограничиваясь только лавочкой", — говорит директор комплекса социальных жилых домов Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Наталья Ахромеева.

Сейчас в Москве 4 социальных жилых дома. И у любого живущего здесь при желании есть возможность уехать. Договор тогда расторгнут, подберут квартиру, равноценную переданной городу. Впрочем, такие случаи — большая редкость.