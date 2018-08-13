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Глеб Никитин: ЧМ придал импульс экономике Нижегородской области
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Глеб Никитин: ЧМ придал импульс экономике Нижегородской области 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу, который прошел в России, придал импульс экономике Нижегородской области, рост внутреннего регионального продукта ожидается на уровне 103% в 2018 году, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин.
Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу Никитиным, на которой обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.
"Во-первых, это, собственно, оценка ВРП. Рост 103%, и мы прогнозируем по итогам года тоже 103%. Это выше, чем среднероссийский прогноз", — доложил Никитин.
Он отметил, что таких показателей удалось достичь за счёт роста промышленности, повышения производительности труда и тенденций в экономике.
right"Вы не выделяете какое‑то одно направление, которое «выстрелило»?" — поинтересовался у него Путин.
"Есть некоторые вещи, например, в том числе чемпионат мира, который тоже дал, безусловно, импульс экономике и стимул. Хотелось бы думать, что наши совместные усилия — и правительства Российской Федерации, и правительства Нижегородской области — дают свои плоды", — сказал руководитель региона.
Он сообщил, что в Нижнем Новгороде чемпионат мира посетили 355 тысяч гостей, 150 тысяч иностранных граждан, что привело к увеличению туристического потока.
Зарплаты и строительство жилья
Никитин также сообщил Путину о росте заработной платы на 6% в реальном исчислении, а инвестиции в основной капитал составили 105% по итогам полугодия. Кроме того, по словам врио губернатора, производительность труда выросла на 12%.
rightКак сообщил Никитин, показатели по промпроизводству в первом полугодии 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. «Обработка — 90%, и мы серьёзно на промышленность ориентируемся. Здесь тоже 103,4% в первом полугодии 2018 года по сравнению с 2017-м, поэтому идём положительно», — пояснил врио губернатора.
Что касается несырьевого экспорта, то в Нижнем Новгороде этот показатель составляет 70%, тогда как по России 40%, добавил Никитин. «Мы сейчас по действующему бюджету, бюджетному плану планируем сократить на 400 миллионов в абсолютном значении долг и на 4% долговую нагрузку — с 64 до 60%», — сообщил он.
Кроме того, как доложил Никитин, рост на 4,6% отмечается в жилищном строительстве. «То есть это больше, чем среднероссийский уровень, 103,8%. Мы планируем по итогам года ввести 1 миллион 350 тысяч квадратных метров жилья», — сказал врио губернатора.
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