Кошкам корм в лукошко собрали читатели «Симоновки»

Благотворительная акция в честь Всемирного дня кошек прошла в «Симоновке» 11 августа.

Сотрудники библиотеки собрали сухие и влажные корма, которые принесли посетители, чтобы помочь волонтерам района, ведь они много лет кормят бездомных кошек за свой счет. Все участники акции«Кошки спасают мир» получили памятные подарки от одного из организаторов, библиотекаря Светланы Белоцицкой. А ее коллега Ольга Калугина подготовила сольный авторский концерт для ценителей музыкально-поэтического творчества.

— Хотя акция стартовала 11 августа, сам праздник прошел 8 числа, упаковки «Вискаса» и «Китикета» начали приносить уже тогда. Подобную кампанию мы уже проводили в марте в честь российского Дня кошек и решили ее повторить, чтобы помочь нашим волонтерам-пенсионерам, которые на свои деньги ухаживают за кошками, кормят их и лечат. Хочется сделать эту акцию ежегодной. После мартовского праздника корма хватило на несколько месяцев, в этот раз собранного тоже должно хватить надолго, — сообщила редактору газеты «Нагатинский затон» сотрудница библиотеки № 162 Ольга Калугина.

«Симоновка» давно проводит акции в помощь бездомным животным, следующая пройдет 8 сентября. В день города на Коломенской набережной устроят выставку собак из приютов-партнеров библиотеки № 162. Они располагаются в районах Печатники, Бирюлево, Кожухово и Щербинки.

Фото: страница библиотеки в соцсетях.