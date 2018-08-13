В Волгоградской области прекратили полномочия 17 депутатов, скрывших доходы

С подачи прокуратуры в Волгоградской области досрочно прекращены полномочия 17 депутатов органов местного самоуправления за сокрытие доходов и имущества.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, должностей лишились народные избранники Алексеевского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Калачевского, Камышинского, Клетского, Ленинского, Новоаннинского районов.

Доходы на 40 миллионов рублей в общей сложности скрыли 197 человек, замещающих муниципальные должности. Кроме того, они утаили 50 объектов недвижимости и 17 авто. «К примеру, 27 депутатов органов местного самоуправления Новониколаевского района скрыли доходы на сумму свыше 30 миллионов рублей», — отмечет пресс-служба прокуратуры.