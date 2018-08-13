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В Волгоградской области прекратили полномочия 17 депутатов, скрывших доходы
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В Волгоградской области прекратили полномочия 17 депутатов, скрывших доходы 

АиФ Волгоград 22 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
С подачи прокуратуры в Волгоградской области досрочно прекращены полномочия 17 депутатов органов местного самоуправления за сокрытие доходов и имущества.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, должностей лишились народные избранники Алексеевского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Калачевского, Камышинского, Клетского, Ленинского, Новоаннинского районов.
Доходы на 40 миллионов рублей в общей сложности скрыли 197 человек, замещающих муниципальные должности. Кроме того, они утаили 50 объектов недвижимости и 17 авто. «К примеру, 27 депутатов органов местного самоуправления Новониколаевского района скрыли доходы на сумму свыше 30 миллионов рублей», — отмечет пресс-служба прокуратуры.
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