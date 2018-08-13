Нижегородцы смогут оплатить проезд картой еще на одном маршруте

Еще один частный маршрут в Нижнем Новгороде с 10 августа подключился к безналичной системе оплаты. Об этом сообщает компания по обеспечению электронной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте «Ситикард».

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Теперь нижегородцы смогут оплатить проезд безналичным способом на маршруте № 65, который курсирует от улицы Космическая до ЗКПД 4: для этого нужна транспортная карта с электронным кошельком или бесконтактная банковская карта.

Ранее мы сообщали о том, что к электронной системе оплаты подключились пять маршрутов Нижнего Новгорода. Позднее система безналичной оплаты была введена еще на шести маршрутах. По информации компании, новый способ оплаты не влияет на стоимость проезда.

Напомним, в движении нижегородских трамваев с 11 августа введены изменения.

Фото: «Ситикард»