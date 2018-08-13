На Кубани построят 12 автомобильных дорог и 2 железнодорожных магистрали

Данные проекты являются частью Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года, где Краснодарский край входит в состав Южного макрорегиона, вместе с Севастополем, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями, а также республиками Адыгея, Калмыкия и Крым.

Согласно Стратегии, на Кубани будут построены 44 объекта магистральной инфраструктуры, в том числе две высокоскоростных железнодорожных магистрали и 12 автодорог, в частности Юго-западный и дальний западный обход Краснодара, и трассы, связывающей курортные территории края от Керчи до границы с республикой Абхазия. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил внести в Стратегию создание полноценного альтернативного подъезда к Сочи, а именно автодорогу Черниговское — Дагомыс, которая на 280 км короче и почти в два раза дешевле предложенных ранее проектов.