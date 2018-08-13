1 млрд рублей потратит «Ростех» на внедрение АПК «Безопасный город» в городах Приангарья

Более 1 млрд рублей составят затраты предприятий «Автоматики» и Национального центра информатизации, входящих в госкорпорацию «Ростех» , на внедрение АПК «Безопасный город» в несколько крупнейших городов Байкальского федерального округа. Программа будет реализована в Иркутске, Братске, Ангарске, Киренске, Тайшете.

Средства направят на создание единой информационной платформы. В данный центр будут посылаться данные с систем видеонаблюдения, камер для фотофиксации ПДД. Центр оперативного реагирования улучшит взаимодействие экстренных служб и правоохранительных ведомств. Кроме того, новая структура не только обеспечит безопасность на городских улицах, но и предотвратит преступления и различные ЧС.

Программа будет реализована в несколько этапов до конца 2018 года.