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1 млрд рублей потратит «Ростех» на внедрение АПК «Безопасный город» в городах Приангарья
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1 млрд рублей потратит «Ростех» на внедрение АПК «Безопасный город» в городах Приангарья 

RUБЕЖ 29 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Более 1 млрд рублей составят затраты предприятий «Автоматики» и Национального центра информатизации, входящих в госкорпорацию «Ростех», на внедрение АПК «Безопасный город» в несколько крупнейших городов Байкальского федерального округа. Программа будет реализована в Иркутске, Братске, Ангарске, Киренске, Тайшете.
Средства направят на создание единой информационной платформы. В данный центр будут посылаться данные с систем видеонаблюдения, камер для фотофиксации ПДД. Центр оперативного реагирования улучшит взаимодействие экстренных служб и правоохранительных ведомств. Кроме того, новая структура не только обеспечит безопасность на городских улицах, но и предотвратит преступления и различные ЧС.
Программа будет реализована в несколько этапов до конца 2018 года.
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