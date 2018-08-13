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Цемент и запчасти для авто: Росстандарт рассказал о борьбе с контрафактом
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Цемент и запчасти для авто: Росстандарт рассказал о борьбе с контрафактом 

АиФ Нижний Новгород 21 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов на брифинге в Нижнем Новгороде рассказал о работе Государственной комиссии по борьбе с контрафактной продукцией, которую возглавляет министр промышленности РФ Денис Мантуров. На местах эти вопросы решают региональные комиссии, в состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нижегородской области входит Центр стандартизации и метрологии Росстандарта в Нижегородской области.
«Статистика по группам продукции достаточно разнородная, все зависит от того где мы начинаем углубленно проводить экспертизу, где мы начинаем масштабно проверять, — сообщил Алексей Абрамов. — В частности, достаточно эффективно была организована работа по легализации цементного рынка в России. Чтобы обеспечить отечественную строительную отрасль качественным цементом, было проведено множество различных проверок. Большая часть цемента поступала на рынок в виде некачественного импорта, при этом российские цементные заводы могли удовлетворить все внутренние потребности за приемлемую цену».
Сегодня за счет мер регулирования и контрольных мероприятий, которые проводились, в том числе, по линии Росстандарта, ситуация изменилась к лучшему и на рынке стало больше качественного цемента. Работа продолжается.
«Подобные мероприятия проводились Росстандартом совместно с Росаккредитацией по наведению порядка и на рынке литых алюминиевых автомобильных дисков. У нас был большой объем китайского некачественного импорта, и сегодня эта проблема в основном решена», — отметил Алексей Абрамов».
По его словам, сейчас вызывает вопросы рынок легкой промышленности и детских игрушек. По решению Госкомиссии по борьбе с контрафактной продукцией также организовывается комплекс мероприятий, в том числе по нанесению обязательной маркировки отдельных групп продукции. Внедряется принцип прослеживаемости, чтобы было видно, откуда поступила эта продукция, где она проверялась и где должна реализовываться. Самый первый такой проект был реализован по внедрению чипирования меховых изделий и показал свою эффективность.
«Все страны сегодня работают над тем, чтобы обеспечить качество и безопасность своих рынков через внедрение системы информационной прослеживаемости. Цифровые технологии сегодня стали более доступными и можно по-новому решать задачи борьбы с махинаторами, которые готовы были ввести в оборот продукцию, изготовленную непонятно где, непонятно из чего. Такого рода мошенникам становится все сложнее уходить от такого всеобъемлющего контроля. За этим стоит будущее», — подчеркнул Алексей Абрамов.
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