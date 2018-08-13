GfK расширила потребительскую панель до 20 тысяч домохозяйств в России

Панель GfK стала крупнейшей потребительской панелью с покрытием городской и сельской России, расширив её в 2018 году с 10 тыс. до 20 тыс. домохозяйств. Это даст ещё более высокий уровень детализации информации о потреблении в более 280 категориях рынка товаров повседневного спроса, включая безрецептурные и рецептурные фарм-препараты, сообщили в компании.

Данные потребительской панели GfK являются ядром нового поколения аналитических решений. Её данные используются для принятия решений в сфере производства товаров повседневного спроса и розничной торговли при разработке новых стратегий и тактик, при развитии отношений между производителями и ритейлерами, для решения задач категорийного менеджмента, управления ассортиментом, запуска новых товаров и решения других задач.

В 2017 году GfK перезапустила аналитику по крупным и очень важным категориям для рынка — мясу и алкоголю. В мясной категории появилась подробная детализация по брендам, что до сих пор было трудно реализовать из-за значительного объема продукции, продаваемой на вес. Потребительская панель GfK содержит репрезентативные данные по интернет-продажам продуктов питания, товаров для красоты и ухода за собой и других быстро оборачиваемых товаров.

Решение Retail Monitor успешно работает уже второй год. Оно построено по технологии single source, объединяя в одном исследовании данные о реальном потреблении и оценки покупателей относительно всех крупнейших сетей. В результате клиенты получают комплексный рейтинг российских ритейлеров и оценку каждой сети по ее сильным и слабым сторонам как в целом, так и в разрезе категорий.