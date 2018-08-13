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В муниципальную собственность вернули часть берега Калининградского залива
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В муниципальную собственность вернули часть берега Калининградского залива 

АиФ 7 минут назад
Фото: АиФ
В муниципальную собственность вернули участок береговой полосы Калининградского залива Балтийского моря, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Проверка началась после жалобы поселка Тропинино. Оказалось, что участок, действительно, выделен с нарушением законодательства.
Выяснилось, что спорный земельный участок площадью 3 тысячи кв.м — ограниченный в оборотоспособности. Но администрация Багратионовского округа заключила договор купли-продажи с гражданином.
Поэтому прокурор направил иск с требованием о признании договора недействительным, а сделку — ничтожной. Так и произошло. Администрация теперь должна будет вернуть покупателю деньги за участок, а тот должен будет обеспечить доступ к береговой полосе Калининградского залива и демонтировать ограждение земельного участка.
Решение суда в законную силу не вступило.
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