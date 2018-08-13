В муниципальную собственность вернули часть берега Калининградского залива

В муниципальную собственность вернули участок береговой полосы Калининградского залива Балтийского моря, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Проверка началась после жалобы поселка Тропинино. Оказалось, что участок, действительно, выделен с нарушением законодательства.

Выяснилось, что спорный земельный участок площадью 3 тысячи кв.м — ограниченный в оборотоспособности. Но администрация Багратионовского округа заключила договор купли-продажи с гражданином.

Поэтому прокурор направил иск с требованием о признании договора недействительным, а сделку — ничтожной. Так и произошло. Администрация теперь должна будет вернуть покупателю деньги за участок, а тот должен будет обеспечить доступ к береговой полосе Калининградского залива и демонтировать ограждение земельного участка.

Решение суда в законную силу не вступило.