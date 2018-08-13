От энергетики до ипотеки: Кыргызстан принял стратегию развития

Развитие человеческого потенциала, борьба с коррупцией, реформы и применение новых технологий. Совет по устойчивому развитию Кыргызстана принял стратегию на ближайшие 22 года. Запланировали 244 проекта на сумму почти в 21 миллиард долларов, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Егор Орлов

Министры, депутаты, иностранные дипломаты. В конгресс-холле государственной резиденции собрались почти 300 человек. Там все руководство страны во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Он председательствует на совете впервые. Основной вопрос повестки дня — стратегия развития страны на 22 года.

«Народ уже выразил волю относительно того, какую мы должны строить страну. В представленном документе отражено мнение общественности, ее социальный заказ», — отметил глава государства.

ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

До 2040 года в Кыргызстане должны быть реализованы больше 200 проектов: 8 миллиардов заложено на энергетику, 7 — на развитие транспортной инфраструктуры и логистику, 2,5 миллиарда — на развитие промышленности.

«Ожидается широкое внедрение новых технологий, экономических платформ и инфраструктур. Эти тенденции обусловят внесение изменений в сферу предоставления услуг населению, образования и здравоохранения. Значительно изменят рынок труда», — отметил Жээнбеков.

По словам главы государства, отныне в центре внимания государства будет развитие человеческого потенциала, а также совершенствование правовой, демократической и судебной сфер.

«Если нам удастся установить справедливую судебную систему, достойную доверия народа, то мы сумеем обеспечить основной фактор развития страны», — сказал президент Кыргызстана.

В приоритете — улучшение социального положения граждан. Правительство делает ставку на несколько направлений.

«Сейчас прорабатывается вопрос снижения ставок по государственной ипотеке. Также мы продолжим строительство социального жилья», — уточнил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Обозначили и вектор внешней политики. Акцент по-прежнему на дружбе с ближайшими соседями — странами ЕАЭС , ОДКБ и ШОС

«При обозначении долгосрочных целей необходимо учесть глобальные и региональные тенденции. В мире происходят серьезные экономические и политические изменения. Мы придаем особое значение развитию дружеских отношений с соседними странами, в том числе с Россией», — подчеркнул Жээнбеков.

За принятие стратегии все члены совета с учетом замечаний проголосовали единогласно.

Также президент пообещал продолжить борьбу с коррупцией и ввести открытое и прозрачное государственное управление.

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