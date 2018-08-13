Что будет, если объявить себя финансово несостоятельным 

По собственному желаниюЗакон о банкротстве физлиц в нашей стране разрабатывался добрый десяток лет, но в силу вступил лишь 1 октября 2015 года. По нему россияне впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить. До этого банкротами могли становиться только компании. Инициировать банкротство физлиц разрешили также кредиторам. За первые три месяца работы закона решений о признании граждан финансово несостоятельными набралось меньше тысячи. Но потом ситуация стала меняться. В 2017 году, по данным проекта «Федресурс», этот статус получили 30 тысяч человек — в 1,5 раза больше, чем годом раньше. За шесть месяцев 2018 года таких уже набралось 19,5 тысячи. Опять же рост в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Как отмечает руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин, темпы роста банкротств компаний значительно скромнее — около 10 процентов в год. В законе предусмотрено право должника подать заявление о своем банкротстве при любой сумме долга, если он докажет, что не в состоянии его выплатить. Однако суды, по свидетельству специалистов, крайне неохотно принимают заявления с суммой долга меньше полумиллиона рублей, несмотря на то, что в законе прямого ограничения нет. На практике средняя задолженность, с которой должники обращаются к институту банкротства, например, по Москве и области составляет 1,5 миллиона рублей, говорит Артем Фролов, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры». Если непосильные финансовые обязательства больше 500 тысяч рублей, право превращается в обязанность — человек должен идти в суд и подавать заявление о своем банкротстве. За неявку даже предусмотрена административная ответственность. Но реальной практики привлечения к ней должников в России пока нет. Цена вопросаГоспошлина за подачу заявления о финансовой несостоятельности с 2017 года составляет всего 300 рублей против 6 тысяч — таксы, которая действовала до этого. Но это лишь одна, как можно догадаться, не самая большая статья расходов, которые приходится брать на себя должнику при банкротстве. В списке также оплата труда арбитражного управляющего, затраты на оценку имущества, услуги юриста, публикацию сведений о банкротстве…К тому же нужно учитывать, что стоимость услуг по сопровождению процедур банкротства, предоставляемых арбитражными управляющими и юридическими компаниями, отличается от региона к региону. По разным данным, она может варьироваться от 60 до 200 тысяч рублей, в среднем же составляет примерно 100 тысяч рублей. По словам Алексея Юхнина, при долге выше этой суммы экономический смысл начинать процедуру есть, ниже — нет. «В любом случае прежде всего лучше проработать варианты реструктуризации долга с кредиторами, — уверен Юхнин. — Они бывают заинтересованы в этом гораздо больше, чем в банкротстве должника. Особенно если сам он открыт для сотрудничества». В среднем процедура банкротства в нашей стране обходится должникам в 100 тысяч рублейИнтерес к процедуре банкротства кредиторы проявляют, если у гражданина есть имущество, которое может быть реализовано и направлено на погашение долга или его части, добавляет в свою очередь Николай Мясников, исполняющий обязанности генерального директора «Объединенного кредитного бюро». На деле у большинства должников имущества, подлежащего реализации, нет, знает Артем Фролов. По его мнению, решаться или не решаться на процедуру банкротства нужно исходя из того, посильны ли для конкретного человека его долги или нет. «Если непосильны, банкротство — законный путь избавиться от бремени», — резюмирует Фролов. В чиновники не возьмутРешившимся объявить себя финансово несостоятельными, стоит знать о некоторых неприятных моментах, через которые придется пройти. Во-первых, освободиться удастся не от всех долгов. Неплатежи, к примеру, по алиментам или за услуги ЖКХ, списаны не будут. Во-вторых, после процедуры банкротства в жизни будут некоторые ограничения. В отношении гражданина, которого признали финансово несостоятельным, возникает трехлетний запрет на работу на руководящих должностях, напоминает Николай Мясников. Человек не сможет устроиться на работу в системе государственной службы или в правоохранительные органы — и там, и там людей перед приемом на работу проверяют достаточно скрупулезно, так что скрыть факт банкротства, не имея связей, вряд ли получится. Чисто теоретически можно, конечно, поменять фамилию, но затевать такие масштабные реформы вряд ли имеет смысл, ведь ограничения, связанные с получением статуса банкрота, не пожизненные. В числе прочего гражданин, признанный неплатежеспособным, будет обязан сообщать кредиторам о своем статусе при обращении за новым кредитом. Запрета на получение очередного займа в законе нет, но статус банкрота и безнадежно испорченная невыплаченным долгом кредитная история для любого банка — весомое основание для отказа, хотя кредит при необходимости всегда может попробовать взять кто-то из родственников. Кроме того, на три года для банкрота будет ограничена возможность открыть свое ИП. Но опять же, ограничений на регистрацию ИП для родственников должника в законе нет. Во время самой процедуры человек не сможет распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке, она будет продана в рамках процедуры реализации имущества (даже если она единственная). С должником останутся его личные вещи: одежда, обувь и все, что является предметом обычной домашней обстановки (мебель, холодильник), за исключением, конечно, предметов роскоши. Определенные неудобства, связанные с получением статуса банкрота, конечно, будут и с этим надо смириться, но все они меркнут по сравнению с ситуацией, в которой должник, признанный банкротом, находился до того, как решился на процедуру, говорит Артем Фролов. "Как правило, невозможность исполнения обязательств связана с потерей работы. Дополнительно усугубляет и без того непростое положение нежелание кредиторов — в абсолютном большинстве это банки и микрофинансовые организации — искать компромисс, — рассуждает он. — В итоге начисляются пени и штрафы, которые растут как снежный ком. Выплатить не только долг и проценты по нему, но еще и рассчитаться по штрафным санкциям должник однозначно не сможет. А с момента признания получения статуса банкрота все начисления прекращаются, происходит фиксация долга. Так что уверенно можно сказать: для многих людей — это начало новой жизни". В России потребительское банкротство еще очень молодо, в других же странах эта процедура стала вполне привычной, констатирует Алексей Юхнин. «Недавно был опубликован отчет Consumer Bankruptcу Project, из которого следует, что в США пенсионеры процедуру банкротства рассматривают в качестве единственного механизма социальной защиты. Думаю, это то, к чему и мы в итоге придем», — не исключает Юхнин.