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На уральский завод Вексельберга снова подали в суд
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На уральский завод Вексельберга снова подали в суд 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С Каменска-Уральского металлургического завода (КУМЗ), входящего в группу компаний «Ренова», пытаются взыскать 753,7 тысяч рублей. Согласно недавно появившемуся в картотеке Арбитражного суда Свердловской области иску, у завода требует деньги московская фирма «ТД Тракт», занимающаяся продажей спецодежды.
Одно из крупнейших предприятий Каменска-Уральского выпускает разного рода оборудование и продукцию из легких сплавов для строительства самолетов, кораблей, зданий и т. д. На данный момент основным акционером КУМЗ является председатель совета директоров «Реновы» и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Отметим, олигарх входит в десятку богатейших людей России, причем еще шесть лет назад он перегнал в рейтинге миллиардера Алишера Усманова.
«ФедералПресс» напоминает, что в этом году КУМЗ судился с налоговой инспекцией из-за 6 миллионов рублей. Так, налоговики подали иск о привлечении к ответственности за нарушение законодательства о страховых взносах. По данным инспекции, предприятие не перечислило в пенсионный фонд порядка 5,2 млн рублей, а 1,1 миллион рублей не заплатило за медицинское страхование сотрудников. Иск был удовлетворен, и в феврале завод решил оспорить решение суда.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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