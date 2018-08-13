Союз предпринимателей попросил Медведева отменить изъятие сверхдоходов

В письме Шохин просит премьера поддержать позицию РСПП о том, что инициатива об изъятии сверхдоходов может привести «к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий России и достижения стратегических целей национальной экономики», передает «Интерфакс»

В обращении указано, что РСПП готов представить «альтернативные расчеты реального уровня фискальной нагрузки на озвученные 14 компаний-экспортеров».

Источник отметил, что в письме идет речь о корректных расчетах налоговой нагрузки, отличающихся от приведенных в письме помощника президента России Андрея Белоусова

Ранее на фоне предложения Белоусова изъять сверхдоходы 14-ти металлургических, нефтехимических и химических компаний российские миллиардеры потеряли более 3,1 млрд долларов.

В Кремле сообщали, что позиция по предложению Белоусова об изъятии допдоходов горнодобывающей и химической промышленности будет сформулирована после того, как правительство подготовит соответствующий доклад.