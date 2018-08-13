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Союз предпринимателей попросил Медведева отменить изъятие сверхдоходов
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Союз предпринимателей попросил Медведева отменить изъятие сверхдоходов 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направит обращение к премьеру Дмитрию Медведеву, в котором союз просит отказаться от идеи изъятия сверхдоходов.
В письме Шохин просит премьера поддержать позицию РСПП о том, что инициатива об изъятии сверхдоходов может привести «к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий России и достижения стратегических целей национальной экономики», передает «Интерфакс».
В обращении указано, что РСПП готов представить «альтернативные расчеты реального уровня фискальной нагрузки на озвученные 14 компаний-экспортеров».
Источник отметил, что в письме идет речь о корректных расчетах налоговой нагрузки, отличающихся от приведенных в письме помощника президента России Андрея Белоусова.
Ранее на фоне предложения Белоусова изъять сверхдоходы 14-ти металлургических, нефтехимических и химических компаний российские миллиардеры потеряли более 3,1 млрд долларов.
В Кремле сообщали, что позиция по предложению Белоусова об изъятии допдоходов горнодобывающей и химической промышленности будет сформулирована после того, как правительство подготовит соответствующий доклад.
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