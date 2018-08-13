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В правительстве подготовили поправки для замены бумажных лицензий для бизнеса на электронные
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В правительстве подготовили поправки для замены бумажных лицензий для бизнеса на электронные 

RB.ru 36 минут назад
Фото: RB.ru
В документах говорится, что вместо выдачи бумажной лицензии регуляторы будут вносить данные о компании в общедоступный реестр. Во время переходного периода компании смогут получать как электронные, так и бумажные лицензии для работы. При этом в заявлении министерства не указываются сроки изменения процедуры.
Аналогичная модель работы при предоставлении различных типов услуг уже используется в ФНС, Росаккредитации и Росреестре. По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, переход на бумажные лицензии снизит расходы государства, а также упростит регистрацию бизнеса.
В 2017 году в России было рассмотрено 234 тыс. заявлений о выдаче или перевыпуске лицензий. Из них только 7 тыс. штук выданы в электронном виде.
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