В правительстве подготовили поправки для замены бумажных лицензий для бизнеса на электронные

В документах говорится, что вместо выдачи бумажной лицензии регуляторы будут вносить данные о компании в общедоступный реестр. Во время переходного периода компании смогут получать как электронные, так и бумажные лицензии для работы. При этом в заявлении министерства не указываются сроки изменения процедуры.

Аналогичная модель работы при предоставлении различных типов услуг уже используется в ФНС , Росаккредитации и Росреестре . По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, переход на бумажные лицензии снизит расходы государства, а также упростит регистрацию бизнеса.

В 2017 году в России было рассмотрено 234 тыс. заявлений о выдаче или перевыпуске лицензий. Из них только 7 тыс. штук выданы в электронном виде.