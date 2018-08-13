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52 млн руб. заплатит КГИОП за реставрацию памятника Николаю I
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52 млн руб. заплатит КГИОП за реставрацию памятника Николаю I 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Памятник Николаю I на Исаакиевской площади скоро будет отреставрирован, сообщает «Мойка, 78».
На сайте госзакупок 13 августа появилась информация о конкурсе на сумму в 52 миллиона рублей.
Реставраторам предстоит два этапа работ.
Согласно первой заявке, победителю конкурса предстоит демонтировать и отвезти на реставрацию фонари, стоящие вокруг монумента.
Вторая часть реставрационных работ предполагает ремонтные работы самого монумента и ограды.
Победитель конкурса станет известен 3 сентября.
Реставрационные работы необходимо выполнить до 10 декабря 2018 года.
Конкурс объявлен в рамках подпрограммы «Наследие» госпрограммы Петербурга «Развитие сферы культуры в Петербурге».
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