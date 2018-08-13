52 млн руб. заплатит КГИОП за реставрацию памятника Николаю I

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади скоро будет отреставрирован, сообщает «Мойка, 78».

На сайте госзакупок 13 августа появилась информация о конкурсе на сумму в 52 миллиона рублей.

Реставраторам предстоит два этапа работ.

Согласно первой заявке, победителю конкурса предстоит демонтировать и отвезти на реставрацию фонари, стоящие вокруг монумента.

Вторая часть реставрационных работ предполагает ремонтные работы самого монумента и ограды.

Победитель конкурса станет известен 3 сентября.

Реставрационные работы необходимо выполнить до 10 декабря 2018 года.

Конкурс объявлен в рамках подпрограммы «Наследие» госпрограммы Петербурга «Развитие сферы культуры в Петербурге».