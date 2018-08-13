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Внешнеторговые перевозки между РФ и КНР по Забайкальской железной дороге в июле выросли на 14,7%
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Внешнеторговые перевозки между РФ и КНР по Забайкальской железной дороге в июле выросли на 14,7% 

РЖД-Партнер 26 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Экспорт из РФ в КНР составил более 1,3 млн т грузов (+18,3%), в том числе перевезено:
— лесных грузов перевезено 594,5 тыс. т (-20% к аналогичному периоду 2017 г.),
— каменного угля перевезено 452,2 тыс. т (в 2,8 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 г.),
— грузы в контейнерах — 124,6 тыс. т (+78,4%),
— руды — перевезено 86,6 тыс. т (+18,3%),
— минеральных удобрений — перевезено 53,2 тыс. т (+27.8%),
— целлюлозы — перевезено 10,4 тыс. т (-54,8%).
Объем импорта в РФ из КНР составил 140,4 тыс. т (-11,7%), в том числе перевезено:
— грузы в контейнерах — 91,6 тыс. т (-8,4%),
— черных металлов — 14 тыс. т (-47,1%),
— строительных грузов — 11,3 тыс. т (+51,5%),
— метизов и оборудования — 4 тыс. т (+0,7%),
— химических грузов — 3,5 тыс. т (в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 г.),
— неметаллической руды — 3,2 т (в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 г.),
— продовольственных грузов — 1,5 тыс. т (-71,1%).
За период января — июля 2018 года Забайкальская железная дорога перевезла через международный пункт пропуска «Забайкальск» 9,7 млн т внешнеторговых грузов, что на 10,8% меньше показателя за аналогичный период 2017-го.
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