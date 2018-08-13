Темпы газификации Прикамья в два раза опередили прошлогодние показатели

За семь месяцев текущего года жители Пермского края подали 5 тыс. 200 заявок на подключение к газу, заключено 3 тыс. 500 договоров технологического присоединения. В 2017 году за аналогичный период было подано 2 тыс. 680 заявок, договоров заключено 1 тыс. 700. Фактически с начала 2018 года выполнено 2 тыс. 100 подключений к газоснабжению, в прошлом году за январь-июль было сделано 1 тыс. 70 подключений.

Такой рост объясняют новыми подходами к газификации, инициированными губернатором Максимом Решетниковым . Было решено доводить газовые трубы до «фасада» и компенсировать расходы на подключение социально незащищенным слоям населения.

Кроме того, в регионе реализован принцип «одного окна», все документы принимают в ближайшем офисе АО «Газпром газораспределение Пермь». Планируется организовать прием заявок на подключение в офисах МФЦ.