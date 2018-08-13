Новый цех на очистных сооружениях должен избавить Казань от неприятных запахов

Предприятия группы ГМС заключили контракты с казанским «Водоканалом» по строительству цеха термомеханической переработки осадка на очистных сооружениях Казани. Информация о решениях зафиксирована в материалах системы «СПАРК-Маркетинг». Непосредственно строительство цеха оценили в 701,2 миллионов рублей. Этот проект до 1 февраля 2019 года должен реализовать ПАО «Томскгазстрой». Оборудование для цеха поставит АО «ГМС Нефтемаш» в рамках контракта на 749,1 миллионов рублей. Современные технологии, по задумке, должны решить проблему неприятного запаха очистных сооружений в Казани. Построены они по решениям, существовавшим в 70-х годах прошлого века, о чем, в том числе, говорится в материалах мэрии. Планируемые проекты должны избавить город от миазмов без остановки всего цикла очистки.