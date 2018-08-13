Ещё
«Норникель» представил властям свое видение и расчеты по налоговой инициативе Белоусова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
68.00
77.42
77.70
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.25
–0.47 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1393
–0.0313
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

«Норникель» представил властям свое видение и расчеты по налоговой инициативе Белоусова 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Норникель" участвует во всех консультациях по налоговой инициативе помощника президента Андрея Белоусова, представил свое видение и расчеты. Об этом сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Малышев в ходе телефонной конференции.
"Насколько мы знаем, дано поручение правительства провести консультации, мы участвуем во всех консультациях, позиция отрасли формируется на уровне РСПП, они ее публично озвучивали. Мы также активно высказываем свою аргументацию, как и все компании из этого списка, принимаем участие в совещаниях при Минпромторге. Даем исчерпывающую аргументацию, включая качество проработки данной инициативы и последствия даже ее частичной реализации как для отдельных отраслей, так и для фондового рынка в целом", — сказал топ-менеджер.
Он также прокомментировал перспективы реализации этой инициативы словами главы Минфина Антона Силуанова: «Никаких решений о дополнительном повышении налогов на активный сектор экономики правительство сейчас не готовит».
ТАСС: последние новости
Во Франции к 2019 году хотят ввести штрафы за неперерабатываемую пластмассу Глава Total считает важным событием досрочный ввод в эксплуатацию второй линии "Ямал СПГ" В Дагестане планируют построить девять агрологистических центров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенаторы придумали замену пенсиям536
Россиян могут лишить долларовых накоплений610
Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов73
Рубль вернулся к росту75
Авиабилеты за границу подорожают9
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение