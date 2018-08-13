«Норникель» представил властям свое видение и расчеты по налоговой инициативе Белоусова 

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Норникель" участвует во всех консультациях по налоговой инициативе помощника президента Андрея Белоусова, представил свое видение и расчеты. Об этом сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Малышев в ходе телефонной конференции.
"Насколько мы знаем, дано поручение правительства провести консультации, мы участвуем во всех консультациях, позиция отрасли формируется на уровне РСПП, они ее публично озвучивали. Мы также активно высказываем свою аргументацию, как и все компании из этого списка, принимаем участие в совещаниях при Минпромторге. Даем исчерпывающую аргументацию, включая качество проработки данной инициативы и последствия даже ее частичной реализации как для отдельных отраслей, так и для фондового рынка в целом", — сказал топ-менеджер.
Он также прокомментировал перспективы реализации этой инициативы словами главы Минфина Антона Силуанова: «Никаких решений о дополнительном повышении налогов на активный сектор экономики правительство сейчас не готовит».