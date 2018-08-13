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Сбербанк признали лучшим банком в Центральной и Восточной Европе в области инноваций
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Сбербанк признали лучшим банком в Центральной и Восточной Европе в области инноваций 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский банк — Сбербанк — признан лучшим в Центральной и Восточной Европе в области использования инноваций в работе. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе финансовой организации, сославшись на организаторов международной премии журнала Global Finance.
"Мы получили награду в номинации «Самый инновационный банк», — сказал собеседник агентства. По его словам, в данной номинации эксперты оценивают, насколько активно финансовые организации используют передовые технологии и новейшие подходы к обслуживанию клиентов.
Кроме того, отметили в пресс-службе, Сбербанк признан победителем и в номинации «Лучший цифровой маркетинг», которая отмечает финансовые организации с наиболее инновационными и эффективными коммуникационными проектами в цифровой сфере.
Также уже в четвертый раз Сбербанк стал первым в категории «Лучший СМС-банк». «В этой номинации уделяется внимание функциональности и удобству сервиса банковских текстовых уведомлений», — заметили в пресс-службе.
Собеседник агентства напомнил в этой связи, что в своем анализе Global Finance принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе первых — стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов.
О премии
Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций из более чем 150 стран.
Ранее, как напомнили в пресс-службе, цифровой корпоративный банкинг Сбербанка был признан лучшим по версии журнала Global Finance. Кроме того, эта услуга одержала победу еще в трех номинациях по Центральной и Восточной Европе: «Лучшие цифровые сервисы», «Лучший интернет-сайт» и «Самый инновационный цифровой банк».
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