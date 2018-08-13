Ещё
Больше мест — меньше плата: Самаре рекомендовали новые тарифы для платных парковок
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
68.00
77.53
77.70
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.22
+0.70 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1396
–0.0309
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Больше мест — меньше плата: Самаре рекомендовали новые тарифы для платных парковок 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Рекомендации направлены на освобождение парковок Министерство транспорта России рекомендовало властям Самарской области и других регионов тарифы для платных парковок. Проект приказа подписал руководитель ведомства Евгений Дитрих. — Размер платы за пользование платной парковкой устанавливается владельцем парковки в расчете на одно транспортное средство за единицу времени, — говорится в документе. При расчете платы в Минстрансе учли несколько факторов. Во-первых, тариф зависит от заполняемости парковки: чем меньше на стоянке места, тем больше придется заплатить. Счетчик включают при заполняемости стоянки более чем на 85%. По словам создателей рекомендаций, это необходимо, чтобы освободить места на паркингах. Во-вторых, в каждом субъекте страны будут свои тарифы. Больше всего предстоит заплатить жителям городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. — Для Самарской области минимальный тариф начинается с 11 рублей, — пояснили авторы рекомендаций. — Если стоянка занята полностью, то водителю предстоит заплатить 39 рублей за час.
Власти Самары назвали улицы, где оборудуют платные парковки. Всего на них сможет разместиться 3790 автомобилей. В мэрии опредилили и минимальный тариф — 30 рублей за место. Однако сроки обустройства таких парковок все еще остаются туманными. Чиновники пока не уточняют, удалось им найти инвестора или нет.
63.ru: последние новости
В Самаре обещают снизить цены на морепродукты Морковь с сюрпризом: в Castorama самарским дачникам продавали зараженные семена «Ждите красную квитанцию!»: в Самаре должникам за горячую воду начали начислять пени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появится новый налог69
Сенаторы придумали замену пенсиям752
Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим21
Россиян могут лишить долларовых накоплений627
Детей хотят выгнать на улицу из-за долга по ипотеке21
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение