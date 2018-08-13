Больше мест — меньше плата: Самаре рекомендовали новые тарифы для платных парковок

Рекомендации направлены на освобождение парковок Министерство транспорта России рекомендовало властям Самарской области и других регионов тарифы для платных парковок. Проект приказа подписал руководитель ведомства Евгений Дитрих . — Размер платы за пользование платной парковкой устанавливается владельцем парковки в расчете на одно транспортное средство за единицу времени, — говорится в документе. При расчете платы в Минстрансе учли несколько факторов. Во-первых, тариф зависит от заполняемости парковки: чем меньше на стоянке места, тем больше придется заплатить. Счетчик включают при заполняемости стоянки более чем на 85%. По словам создателей рекомендаций, это необходимо, чтобы освободить места на паркингах. Во-вторых, в каждом субъекте страны будут свои тарифы. Больше всего предстоит заплатить жителям городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. — Для Самарской области минимальный тариф начинается с 11 рублей, — пояснили авторы рекомендаций. — Если стоянка занята полностью, то водителю предстоит заплатить 39 рублей за час.

Власти Самары назвали улицы, где оборудуют платные парковки. Всего на них сможет разместиться 3790 автомобилей. В мэрии опредилили и минимальный тариф — 30 рублей за место. Однако сроки обустройства таких парковок все еще остаются туманными. Чиновники пока не уточняют, удалось им найти инвестора или нет.