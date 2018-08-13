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«Мангазея» в 2019 году планирует добыть минимум 32 тыс. унций золота на Кочковском
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«Мангазея» в 2019 году планирует добыть минимум 32 тыс. унций золота на Кочковском 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Mangazeya Mining в 2019 году планирует добыть не менее 32 тыс. унций золота на месторождении Кочковское в Забайкальском крае, говорится в сообщении золотодобытчика.
Компания вскрыла и подготовила карьер, организовала производственный цикл по кучному выщелачиванию, ввела в эксплуатацию вахтовый поселок, а также наладила электроснабжение производственных мощностей. Опытно-промышленная разработка — первый этап разработки Кочковского — продлится примерно до 2020 года, отмечается в сообщении.
Mangazeya Mining — золотодобывающий дивизион группы «Мангазея». Акции компании торгуются в Торонто на NEX Board (TSX Venture Exchange). Производственные активы расположены в Забайкальском крае и включают месторождения Савкинское и Наседкино, Золинско-Аркиинскую площадь и Кочковское рудное месторождение. Суммарный объем добычи по итогам 2017 года составил 770 кг золота.
Кочковское золоторудное месторождение находится в пределах Широкинского рудного поля в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. В данный момент на месторождении ведутся геологоразведочные работы, включающие оценку флангов и разведку. По рекомендации экспертизы Госкомиссии по запасам в рамках разведки месторождения проводится опытно-промышленная разработка.
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