Ещё
Аварийное жилье и тарифы на услуги ЖКХ. Как прошли первые теледебаты кандидатов в губернаторы Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
68.00
77.53
77.70
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.97
+0.35 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1396
–0.0309
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Аварийное жилье и тарифы на услуги ЖКХ. Как прошли первые теледебаты кандидатов в губернаторы Подмосковья 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Вечером 13 августа прошли первые теледебаты кандидатов в губернаторы Подмосковья. В студии телеканала «360» встретились Константин Черемисов (КПРФ), Кирилл Жигарев (ЛДПР) и Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»). Претенденты на пост главы Подмосковья обсудили состояние сферы ЖКХ в регионе.
Кирилл Жигарев во время вступительного слова коснулся проблемы аварийного жилья в области, вспомнив свой визит в подмосковную Лобню.
«Я убежден, что мы должны решать вместе жителями, как будет развиваться наше Подмосковье и каким будет его будущее», — сказал Жигарев, добавив, что жители области часто обращаются к нему с проблемами расселения аварийного фонда.
Источник фото: телеканал «360»
По мнению Константина Черемисова, в центре внимания должны оказаться тарифы на услуги ЖКХ. Его программа предполагает замораживание тарифов, при этом их размер не должен превышать 10% от совокупного дохода семьи.
Кандидат в губернаторы от «Справедливой России» считает, что, прежде всего, надо решать проблему очередников. По его мнению, необходимо возложить часть социальных обязательств на застройщиков.
«Давайте их обременим социальной нагрузкой, пускай они расселяют дома. Давайте их заинтересовывать, чтобы они занимались строительством коммерческого жилья и часть площадей отдавали на улучшение жилищных условий. У нас многие застройщики находятся в привилегированном положении», — считает Чистюхин.
Кандидат на пост главы Подмосковья от «Справедливой России» уверен, что стоимость коммунальных услуг можно снизить на 3-5%, устранив посредников. Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточить контроль со стороны правоохранительных органов в этой сфере. Усилить контроль над ЖКХ хочет и кандидат в губернаторы от ЛДПР, но он уверен, что эту функцию должно взять на себя государство.
«У нас есть партийная инициатива, есть ряд сфер, которые, мы считаем, нужно передать под жесточайший государственный контроль, в том числе и ЖКХ. Связано это с тем, что захват идет управляющими компаниями определенных домов. Должен быть государственный контроль, который будет следить за использованием средств, которые собираются с каждого жителя», — сказал во время дебатов кандидат в губернаторы от ЛДПР.
Источник фото: телеканал «360»
Во время дебатов коснулись и темы платной парковки. Кандидат от партии КПРФ заявил, что он категорически против такого нововведения.
«Мы в Московской области к этому не готовы, мы должны идти другим путем. Идет строительство масштабное, там должны быть предусмотрены бесплатные парковки, а если кому-то нужны платные парковки — надо передавать инициативу малому бизнесу», — считает Черемисов.
Кандидат в губернаторы от КПРФ также заявил, что много вопросов вызывает работа недобросовестных управляющих компаний. «Не будет никогда нормальных услуг, если не будем вкладывать деньги. Не будет соответствующих средств — не будет развития. Если компании управляющие, имея деньги, не занимаются этим, то мы понимаем, что это временщики, которые считают, что можно с людей сдирать деньги», — уверен Черемисов.
360tv.ru: последние новости
Мособлдума установит нулевую налоговую ставку для сельхозпроизводителей Испанцы открыли охоту на«черных» арендодателей с помощью мокрых полотенец Около 16 миллионов рублей направят на поддержку социального бизнеса в Балашихе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появится новый налог115
Сенаторы придумали замену пенсиям788
Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим34
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Детей хотят выгнать на улицу из-за долга по ипотеке25
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение