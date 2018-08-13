Аварийное жилье и тарифы на услуги ЖКХ. Как прошли первые теледебаты кандидатов в губернаторы Подмосковья

Кирилл Жигарев во время вступительного слова коснулся проблемы аварийного жилья в области, вспомнив свой визит в подмосковную Лобню.

«Я убежден, что мы должны решать вместе жителями, как будет развиваться наше Подмосковье и каким будет его будущее», — сказал Жигарев, добавив, что жители области часто обращаются к нему с проблемами расселения аварийного фонда.

Источник фото: телеканал «360»

По мнению Константина Черемисова, в центре внимания должны оказаться тарифы на услуги ЖКХ. Его программа предполагает замораживание тарифов, при этом их размер не должен превышать 10% от совокупного дохода семьи.

Кандидат в губернаторы от «Справедливой России» считает, что, прежде всего, надо решать проблему очередников. По его мнению, необходимо возложить часть социальных обязательств на застройщиков.

«Давайте их обременим социальной нагрузкой, пускай они расселяют дома. Давайте их заинтересовывать, чтобы они занимались строительством коммерческого жилья и часть площадей отдавали на улучшение жилищных условий. У нас многие застройщики находятся в привилегированном положении», — считает Чистюхин.

Кандидат на пост главы Подмосковья от «Справедливой России» уверен, что стоимость коммунальных услуг можно снизить на 3-5%, устранив посредников. Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточить контроль со стороны правоохранительных органов в этой сфере. Усилить контроль над ЖКХ хочет и кандидат в губернаторы от ЛДПР, но он уверен, что эту функцию должно взять на себя государство.

«У нас есть партийная инициатива, есть ряд сфер, которые, мы считаем, нужно передать под жесточайший государственный контроль, в том числе и ЖКХ. Связано это с тем, что захват идет управляющими компаниями определенных домов. Должен быть государственный контроль, который будет следить за использованием средств, которые собираются с каждого жителя», — сказал во время дебатов кандидат в губернаторы от ЛДПР.

Источник фото: телеканал «360»

Во время дебатов коснулись и темы платной парковки. Кандидат от партии КПРФ заявил, что он категорически против такого нововведения.

«Мы в Московской области к этому не готовы, мы должны идти другим путем. Идет строительство масштабное, там должны быть предусмотрены бесплатные парковки, а если кому-то нужны платные парковки — надо передавать инициативу малому бизнесу», — считает Черемисов.

Кандидат в губернаторы от КПРФ также заявил, что много вопросов вызывает работа недобросовестных управляющих компаний. «Не будет никогда нормальных услуг, если не будем вкладывать деньги. Не будет соответствующих средств — не будет развития. Если компании управляющие, имея деньги, не занимаются этим, то мы понимаем, что это временщики, которые считают, что можно с людей сдирать деньги», — уверен Черемисов.