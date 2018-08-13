Ещё
Около 26 тыс. звонков поступило на «горячую линию» фонда капремонта Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
68.00
77.53
77.70
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.22
+0.70 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1396
–0.0309
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Около 26 тыс. звонков поступило на «горячую линию» фонда капремонта Подмосковья 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Около 26 тыс. звонков поступило на «горячую линию» фонда капитального ремонта Московской области, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.
«В целях информирования граждан и разъяснения вопросов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в сентябре 2017 г. в структуре фонда было создано управление по обращениям граждан. В рамках управления был создан контакт-центр фонда, а также онлайн-чат на интернет-портале фонда. На сегодняшний день управление подготовило более 5 тыс. письменных ответов, на «горячую линию» поступило порядка 26 тыс. звонков от жителей Московской области, онлайн-консультацию получили 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что наибольшее количество вопросов, касающихся проведения капремонта, поступило из Красногорского, Сергиево-Посадского районов, а также от жителей города Химки. В основном граждане обращаются за разъяснением прав и обязанностей при проведении работ по капитальному ремонту, по вопросам организации процессов производства работ, сроках их проведения, порядка начисления и формирования взносов на капитальный ремонт.
Агентство «Москва»: последние новости
В профильном комитете СФ поддержали идею частично заменить работников коллекторской службы на роботов В комитете СФ не поддержали идею запретить иностранным производителям лекарств участвовать в госзакупках В Госдуме поддержали идею маркировки чая в упаковках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появится новый налог69
Сенаторы придумали замену пенсиям752
Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим21
Россиян могут лишить долларовых накоплений627
Детей хотят выгнать на улицу из-за долга по ипотеке21
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение