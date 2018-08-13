Около 26 тыс. звонков поступило на «горячую линию» фонда капремонта Подмосковья

Около 26 тыс. звонков поступило на «горячую линию» фонда капитального ремонта Московской области, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

«В целях информирования граждан и разъяснения вопросов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в сентябре 2017 г. в структуре фонда было создано управление по обращениям граждан. В рамках управления был создан контакт-центр фонда, а также онлайн-чат на интернет-портале фонда. На сегодняшний день управление подготовило более 5 тыс. письменных ответов, на «горячую линию» поступило порядка 26 тыс. звонков от жителей Московской области, онлайн-консультацию получили 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что наибольшее количество вопросов, касающихся проведения капремонта, поступило из Красногорского, Сергиево-Посадского районов, а также от жителей города Химки. В основном граждане обращаются за разъяснением прав и обязанностей при проведении работ по капитальному ремонту, по вопросам организации процессов производства работ, сроках их проведения, порядка начисления и формирования взносов на капитальный ремонт.