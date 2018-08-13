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В Невском районе построят новые социальные объекты
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В Невском районе построят новые социальные объекты 

АСН-Инфо 20 минут назад
Фото: АСН-Инфо
В Смольном под председательством вице-губернатора Игоря Албина состоялось совещание по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости, находящихся в собственности Петербурга, для строительства, реконструкции и проведения работ по приспособлению для современного использования.
Участники совещания поддержали заявление ООО «СПб Реновация» об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории в Невском районе Петербурга.
Выполненный ООО «Институт территориального развития» проект затрагивает участок, ограниченный проектируемой магистралью 1, береговой линией реки Нева, границей базисного квартала 7231Б, Шлиссельбургским шоссе, Советским проспектом, проектируемой магистралью 3, проектируемой магистралью 2 и береговой линией реки Славянка.
Проектом предусматривается размещение детского сада; двух школ; двух поликлиник; художественной школы, музыкальной школы; многоярусных гаражей; спортивного клуба и пр. Все согласования и заключения в рамках реализации проекта получены без замечаний.
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